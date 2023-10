গাজা দখল ‘মস্ত বড় ভুল’ হবে, ইসরায়েলকে বাইডেনের সতর্কতা

ইসরায়েল গাজা দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করলে সেটি ‘মস্ত বড় ভুল’ হবে বলে সতর্ক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এছাড়া, অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে মানবিক করিডোর চালুকে সমর্থন করেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

গাজায় বড় ধরনের স্থল অভিযানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে ইসরায়েল। এর মাধ্যমে উপত্যকার একটি অংশ বড় আবারও দখলে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলি কর্মকর্তারা।

আরও পড়ুন>> নেতানিয়াহুর কাছে বাইডেনের ফোন, বললেন ‘পাশে আছি’

তবে সিবিএস নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাইডেন বলেছেন, আমি আত্মবিশ্বাসী যে, ইসরায়েল যুদ্ধের নিয়ম মেনে চলবে।

President Biden supports a humanitarian corridor that allows people out of Gaza – where Israel has cut off food, fuel, electricity, and much of the water. He also says the Israeli occupation of Gaza would be “a big mistake.” https://t.co/gYadyBKneX pic.twitter.com/7Tn0Oyo8Lo