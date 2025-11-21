ভূমিকম্পে আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসার নির্দেশ স্বাস্থ্য উপদেষ্টার
ভূমিকম্পে আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সব হাসপাতালে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে গিয়ে আহতদের চিকিৎসার খোঁজ নেন তিনি।
ঢামেক হাসপাতাল পরিদর্শক শেষে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে শিশু ও নারীসহ অনেকেই আহত হয়েছেন এবং সবার সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিত করছে সরকার।
তিনি বলেন, দুপুর ২টা পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেলে ৩৯ জন চিকিৎসা নিয়েছেন। আর স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।
এদিকে, জুমার নামাজের আগ পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিহত তিনজনের একজন প্রতিষ্ঠানটির দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী রাফিউল ইসলাম। সেখানে আহত দশজন চিকিৎসাধীন।
এছাড়া আহতদের মধ্যে ঢামেক হাসপাতালে ১০ জন, গাজীপুরের তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৭২ জন। এই ৭২ জনের মধ্যে ৪৯ জন ভর্তি আছেন এবং ২৩ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আহত অবস্থায় ৫৩ জনকে নেওয়া হয়, তাদের মধ্যে ছয়জনকে অন্যান্য হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে এবং ১৫ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
নরসিংদী জেলা হাসপাতাল আহত অবস্থায় ৪৫ জনকে নেওয়া হয়। তাদের মধ্যে তিনজনকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) এ এইচ এম মইনুল আহসান জানান, অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে লাফ দিয়ে আহত হয়েছেন। সব হাসপাতালে জরুরি মেডিকেল টিম কাজ করছে। সব ওষুধ সরকার থেকে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সার্বিক পরিস্থিতি মনিটর করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
