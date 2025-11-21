কুমিল্লায় ইপিজেডে ভূমিকম্পের সময় প্যানিক অ্যাটাকে অজ্ঞান ৮০ নারী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৩:২৭ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ভূমিকম্পের সময় আতঙ্কিত হয়ে কুমিল্লা ইপিজেডের কর্মরত অন্তত ৮০ জন নারী প্যানিক অ্যাটাকে জ্ঞান হারানোর খবর পাওয়া গেছে। এসময় হুড়োহুড়ি করে নামতে গিয়ে আহত হয়েছেন আরও ৫ জন।

শুক্রবার ( ২১ নভেম্বর) দুপুরে কুমিল্লা ইপিজেড পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ভূমিকম্পের সময় দুটি কোম্পানির নারী কর্মীরা ভয়ে ছোটাছুটি করতে গিয়ে প্যানিক অ্যাটাকে আক্রান্ত হন। তবে গুরুতর আহত হয়নি কেউ ৷ তাদের মধ্যে ৫০ জনকে বেপজা হাসপাতাল ও ৩০ জনকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্নস্থানে ভূকম্প অনুভূত হয়। এ সময় কুমিল্লা ইপিজেডে কর্মরত নারীরা দৌড়ে বের হতে গিয়ে আহত হন, তাদের মধ্যে অনেকে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে অফিসের মেঝে পড়েছিলেন। আহতদের উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে কুমিল্লা দাউদকান্দি উপজেলার গৌরিপুর বাজারে পাঁচতলাবিশিষ্ট একটি ভবন হেলে পড়েছে। আরেকটি দালানে ফাটল ধরেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/এএসএম

