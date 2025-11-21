গাজীপুরে পোশাক কারখানা থেকে নামতে গিয়ে তিন শতাধিক শ্রমিক আহত

গাজীপুরে পোশাক কারখানা থেকে নামতে গিয়ে তিন শতাধিক শ্রমিক আহত
গাজীপুরের শ্রীপুরে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার পর একটি পোশাক কারখানায় তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে তিন শতাধিক শ্রমিক আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্পের সময় শ্রীপুর পৌরসভার গড়গড়িয়া মাস্টার বাড়ি এলাকায় ডেনিমেক লিমিটেড পোশাক কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
কারখানার শ্রমিকেরা জানান, ভূমিকম্পের সময় সাত তলা ভবনের ওই কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এসময় কারখানা কর্তৃপক্ষ ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠলে কর্মরত শ্রমিকরা ফ্লোর থেকে নামার সময় পদদলিত হয়ে ও ভয়ে অনেক শ্রমিক আহত হন।
শ্রমিকের স্বজনেরা আহতদের গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা পঙ্গু হাসপাতাল (নিটোর), ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
ডেনিমেক কারখানার অনেক শ্রমিক জানান, হাসপাতালে তারা শয্যা স্বল্পতার কারণে তাদের আহত শ্রমিক ও স্বজনদের অন্যান্য হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক স্বেচ্ছাসেবীরা আহত শ্রমিকদের যানবাহনসহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতে দেখা গেছে।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সাইয়িদা আফরোজ ইমা জানান, এ পর্যন্ত ৭০-৮০ জন শ্রমিক হাসপাতালে রেজিস্ট্রার হয়েছে। তবে হাসপাতালে বেড স্বল্পতার কারণে আহতদের স্বজনরা তাদের এ হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন।
এছাড়া টঙ্গীতে শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে শতাধিক অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসা দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার মো. শাহিন জানান, একটি পোশাক কারখানায় তাড়াহুড়া করে এখান থেকে বেশ কিছু শ্রমিক আহত হয়েছেন। একটি ভবন হেলে পড়েছে বলে শুনেছি। ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের পাঠানো হয়েছে।
