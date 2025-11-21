হুমায়ুন আখতার

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্মরণকালে এত বড় ভূমিকম্প হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৪ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকাসহ সারাদেশে ভূমিকম্প অনুভূত, ছবি: সংগ্রহীত

শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ৫ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এটাকে দেশের ইতিহাসে স্মরণকালের সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প বলে উল্লেখ করেছেন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হুমায়ুন আখতার।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি জানতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জাগো নিউজকে বলেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্মরণকালে এত বড় ভূমিকম্প হয়নি। মাটির ওপর কম্পনের যে তীব্রতা, এটা স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি। একজন কাজের লোক বললো, গাছপালা যেভাবে দোলে, বিল্ডিং এভাবে দুলছে। এটির গভীরতা ছিল প্রায় ১০ কিলোমিটার।

শুক্রবার সকাল ১০ টা ৩৮ মিনিটে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রিখাটার স্কেলে ভূমিকম্পে মাত্রা ৫.৭। এটির উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে। এটি মাঝারি ধরনের।

এই ভূমিকম্পে এখব পর্যন্ত ৩ জন মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

আরএএস/এমএস

