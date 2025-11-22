ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে শেকৃবির কমিটি

ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে শেকৃবির কমিটি
ভূমিকম্পে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন-হলসমূহ ও অন্যান্য স্থাপনা সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার শেখ রেজাউল করিমের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২১ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে সংঘটিত ভূমিকম্পের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ভবন, আবাসিক হল এবং অন্যান্য স্থাপনার অবস্থা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ও দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ও পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) ড. এ. কে. এম. রুহুল আমিনকে কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে। সদস্য-সচিব হিসেবে রয়েছেন প্রকৌশল শাখার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মনির হোসেন।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. ফিরোজ মাহমুদ, অ্যানিম্যাল প্রোডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম, কৃষি প্রকৌশল বিভাগের ড. মো. ওয়াদুদ আহমেদ এবং ডেপুটি রেজিস্ট্রার আকতার হোসেন।
কমিটিকে নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা বেঁধে দেওয়া না হলেও দ্রুত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সাইদ আহম্মদ/ইএ