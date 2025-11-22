ভূমিকম্প
ঘোড়াশাল সাবস্টেশনসহ ৭ বিদ্যুৎকেন্দ্র ফের চালু, স্বাভাবিক সরবরাহ
ভূমিকম্পে নরসিংদীর ঘোড়াশালের সাবস্টেশনসহ ৭ টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। তবে রক্ষণাবেক্ষন শেষে ৬ টি কেন্দ্র ও সাবস্টেশন বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করেছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) এক বার্তায় এ তথ্য জানায় পিডিবি।
বার্তায় বলা হয়, বিবিয়ানা ৩ (৪০০ মেগাওয়াট) এর স্টিম টারবাইনটি ন্যাশনাল গ্রিডে আসার প্রক্রিয়ায় আছে, খুব শিগগির চালুর আশা করা হচ্ছে। এ ছাড়া বাদ বাকি বন্ধ হয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকেই গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে।
এর আগে, সকালে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পে বিবিয়ানা ২ (সামিট) ৩৪১ মেগাওয়াট, বিবিয়ানা ৩ (বিপিডিবি) ৪০০ মেগাওয়াট এসটি (১৩৪ মেগাওয়াট),আশুগঞ্জ ২২৫ মেগাওয়াট (এপিএসসিএল) এসটি (৭৫ মেগাওয়াট), আশুগঞ্জ প্রিসিরিয়ন ৫৫ মেগাওয়াট, আশুগঞ্জ টিএসকে ৫০ মেগাওয়াট, এসএস পাওয়ার ইউ-২ ৬০০ মেগাওয়াট, সিরাজগঞ্জ ইউ-১ ২২৫ মেগাওয়াট সিসিপিপি এসটির (৭৫ মেগাওয়াট) উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়।
এছাড়া নরসিংদীর ঘোড়াশালের এআইএস গ্রিড সাব-স্টেশনে আগুন লাগায় ঘোড়াশাল এসএস সহ সমস্ত ২৩০ কেভি, ১৩২ কেভি এবং ৩৩ কেভি লাইন বিদ্যুৎবিহীন হয়ে যায়।
এনএস/এএমএ