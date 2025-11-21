ঢাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে রাস্তায় মানুষ

ঢাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্পে আতঙ্কিত হয়ে রাস্তায় মানুষ
ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। কম্পনে আতঙ্কিত হয়ে নিরাপদে আশ্রয়ের জন্য রাস্তায় জড়ো হন সাধারণ মানুষ।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভারতেও এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রিখাটার স্কেলে ভূমিকম্পে মাত্রা ৫ দশমিক ৭। এটির উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে। এটি মাঝারি ধরনের।
রাজধানীর ওয়ারলেসের বাসিন্দা রবিউল হক বলেন, সকাল ১০ টা ৩৮ মিনিটে হঠাৎ ঝাঁকুনি শুরু হয়। মনে হচ্ছে, বিল্ডিং ভেঙে পড়ছে। চারদিকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সবাই মুহূর্তের মধ্যে রাস্তায় চলে আসি।
এদিকে, ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে রাজধানীর ইবনে সিনা হাসপাতাল থেকে রোগীরা আতংকে বের হয়ে যেতে দেখা গেছে।
ফেসবুকে আবিদ হাসান লিখেছেন, জন্মের পর আর এমন অনুভূতি হয়নি। মারাত্মক ভয় পেয়েছি। বাসায় উঠার সাহস পাচ্ছিনা।
ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার পর থেকে চারদিকে মানুষের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ভূমিকম্পে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুবাইয়াত কবির জাগো নিউজকে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭। এটির উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে। এটি মাঝারি ধরনের।
তবে মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির তীব্রতা ছিল ৫ দশমিক ৫।
