ভূমিকম্পে আহতদের চিকিৎসায় বিএমইউ’র জরুরি প্রস্তুতি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৫ এএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/ফাইল ছবি

দেশে ভূমিকম্পে আহতদের চিকিৎসার জন্য জরুরি প্রস্তুতি নিয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএমইউ) কর্তৃপক্ষ। এরই অংশ হিসেবে বিএমইউ’র সাধারণ জরুরি বিভাগে চারটি শয্যা আহতদের জরুরি চিকিৎসার জন্য সংরক্ষিত হিসেবে রাখা হয়েছে।

একই সঙ্গে আহতদের চিকিৎসা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষ্যে এরই মধ্যে বিএমইউ’র নিউরোসার্জারি বিভাগ, অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগ এবং অ্যানেসথেশিয়া, অ্যানালজেসিয়া অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যানদের (বিভাগীয় প্রধান) প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বিএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলমের জরুরি নির্দেশে এসব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন নবনিযুক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইরতেকা রহমান।

তিনি আরও জানান, সাধারণ জরুরি বিভাগে ইভিনিং শিফটে দায়িত্বে থাকবেন ডা. অমিত এবং ডা. নুসরাত শারমিন।

