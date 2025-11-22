ভূমিকম্পে হেলে পড়েছে সাবেক মেয়র মনজুরের সাততলা ভবন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৮ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ভূমিকম্পে হেলে পড়েছে সাবেক মেয়র মনজুরের সাততলা ভবন
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামে ভূমিকম্পে নগরীর ডবলমুরিং থানার মনছুরাবাদ মিয়াবাড়ি সড়কে সাততলা একটি ভবন পাশের ভবনের দিকে হেলে পড়েছে। ভবনটি সাবেক মেয়র মনজুর আলমের মালিকানাধীন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন।

ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বাবুল আজাদ বলেন, সাততলা ভবনটি পাশের আরেকটি ভবনের দিকে হেলে পড়েছে। খবর পেয়ে সেখানে যান তারা। স্থানীয়দের কেউ কেউ জানিয়েছেন ভবনটি আগে থেকে হেলানো ছিল। আবার কেউ বলেছেন ভূমিকম্পে হেলে পড়েছে।

চট্টগ্রাম বিভাগীয় ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাততলা ওই ভবনে ১০টি পরিবার বসবাস করে। ভবনের নিচতলায় ডায়াবেটিস পরীক্ষা নিরীক্ষার একটি কেয়ার সেন্টার আছে।

ফায়ার সার্ভিস বলছে, ভবনটি আগে থেকেই হেলানো ছিল বলে অনেকেই বলছে। ভূমিকম্পে আরেকটু হেলে গেছে।

শুক্রবার সকালে ১০টা ৩৮ মিনিটে এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫.৭; উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার পাশে নরসিংদীর মাধবদী।

এ ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকায় হতাহত এবং ক্ষয়-ক্ষতি হলেও চট্টগ্রাম নগরীতে তেমন কোনো ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি।

