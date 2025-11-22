ভূমিকম্পে হতাহতদের আর্থিক সহায়তা দেবে ঢাকা জেলা প্রশাসন

ভূমিকম্পে হতাহতদের আর্থিক সহায়তা দেবে ঢাকা জেলা প্রশাসন
ভূমিকম্পে ঢাকায় আহত ও নিহত ব্যক্তিদের জন্য জরুরি আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে ঢাকা জেলা প্রশাসন।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিম স্বাক্ষরিত বিশেষ ষংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পে আহত প্রত্যেক ব্যক্তি চিকিৎসকের সুপারিশক্রমে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা আর্থিক সহযোগিতা পাবেন।
এতে আরও বলা হয়, দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিবারকে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী কিংবা ঢাকায় অবস্থানকালে ভূমিকম্পে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবার এ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।
জেলা প্রশাসন জানায়, সাহায্য প্রত্যাশী আহত রোগী বা যোগাযোগে অক্ষম রোগীর ক্ষেত্রে রোগীর অ্যাটেনডেন্ট, তত্ত্বাবধায়ক বা নিকটাত্মীয় ঢাকা জেলা প্রশাসনের কন্ট্রোল রুমের নম্বরে
(+8801700716678) যোগাযোগ করে সহায়তার আবেদন করতে পারবেন।
ঢাকায় বসবাসকারী কিংবা ঢাকায় এসে ভূমিকম্পে আহত হওয়া সব ব্যক্তির জন্য এই সহায়তা প্রযোজ্য হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী, রোগীর অভিভাবক, অ্যাটেনডেন্ট এবং নিহত ব্যক্তির লাশ গ্রহণকারী বা নিকটাত্মীয়দের এই তথ্য অবহিত করার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছে জেলা প্রশাসন।
ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, মানবিক সহায়তার এই কার্যক্রম আরও দ্রুত ও সুচারুভাবে বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।
এসইউজে/ইএ