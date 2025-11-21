ভূমিকম্পে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় হেলে পড়ার খবর ‘সত্য নয়’

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৭ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়/ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকায় ৫ দশমিক ৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার পরপরই খবর ছড়ায় তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় হেলে পড়েছে। তবে পুলিশ বলছে, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় হেলে পড়ার খবরটি সত্য নয়।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোবারক হোসাইন জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ভূমিকম্পের প্রভাবে তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় হেলে পড়ার সংবাদ আসে। খবর পেয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে আসে। পরিদর্শন করে দেখা যায় সেখানে কোনো ভবন হেলে পড়েনি।

এদিকে, ভূমিকম্পের পর ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ভুক্তভোগী নগরবাসীদের অনেকে ফোনকল করে পরিস্থিতি জানাচ্ছেন। ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ঢাকায় এখন পর্যন্ত তিন থেকে চারটি ভবন হেলে পড়ার খবর তারা পেয়েছেন।

