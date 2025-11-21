ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ, আতঙ্কে তারকারাও
ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুভূত হলো শক্তিশালী ভূমিকম্প। আজ (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিট ২৬ সেকেন্ডে শুরু হওয়া এই কম্পনের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৭। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, সাম্প্রতিক বছরের মধ্যে এটি অন্যতম তীব্র ভূমিকম্প। এখন পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
হঠাৎ ঘটে যাওয়া এই কম্পন সারা দেশের মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। রাজধানীর বাসিন্দারা দ্রুত রাস্তায় নেমে আসেন, বিভিন্ন জেলায়ও মানুষ ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন। অনেকে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা শুরু করেন। ভূমিকম্পের সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তারকাদের মনেও দাগ কাটে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তারা জানিয়েছেন নিজেদের আতঙ্ক, অনুভূতি এবং দেশবাসীর প্রতি উদ্বেগ।
অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী লিখেছেন, ‘ভূমিকম্প!! আশা করি সবাই নিরাপদে আছেন। অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী জানান, ‘ভূমিকম্পের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা! সবাই নিরাপদে থাকুন, ভালো থাকুন, সৃষ্টিকর্তা সকলকে রক্ষা করুন।’
সংগীতশিল্পী শায়ান চৌধুরী অর্ণব ভবনের একটি ফাটা প্লাস্টারের ছবি শেয়ার করে জানান, তীব্র কম্পনে তিনি ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ছবিটি দেখে বোঝাই যায়, তার ভবনও প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠেছিল।
অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান লিখেছেন,“আলহামদু লিল্লাহিল্লাঝী নাজ্জানি মিনাল-বালা”-অর্থাৎ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ায় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। তিনি আরও লিখেছেন, ‘আমি এর আগে কখনো এমন ভূমিকম্প অনুভব করিনি। সত্যিই আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।’
অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি বলেন, ‘বাংলাদেশে একটু আগে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। সবাই সাবধানে থাকবেন।’ এরপর তিনি নিজের বাসার সিসিটিভি ফুটেজ শেয়ার করে জানান, ‘মনে হচ্ছে আমার বিড়ালগুলো আগেই টের পেয়েছিল-আল্লাহ মহান।’
আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ফারজানা সুলতানা জানান, সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। এর আগে চলতি বছরের ৫ মার্চ রাজধানীতে মাঝারি ধরনের এক ভূমিকম্প হয়েছিল।
আরও পড়ুন:
শেষ দিন হতে পারত: ভূমিকম্পের পর বললেন ফারুকী
মিস ইউনিভার্স মঞ্চে ফিলিস্তিনের সুন্দরী নাদিনের পোশাক ভাইরাল
হঠাৎ ঘটে যাওয়া এই তীব্র কম্পন আবারও মনে করিয়ে দিল-প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামনে মানুষ কতটাই অসহায়।
এমএমএফ/এমএস