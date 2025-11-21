স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ভূমিকম্পে নিহত ৩, আহত ৮৫, চলছে জরুরি চিকিৎসাসেবা
রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় শক্তিশালী ভূমিকম্পে ৩ জন নিহত ও ৮৫ জন আহত হওয়ার প্রাথমিক ও অনানুষ্ঠানিক তথ্য পাওয়া গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, সব হাসপাতালের জরুরি মেডিকেল টিম মাঠে নেমেছে এবং ওষুধ ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখার পরিচালক ডা. এ এইচ এম মইনুল আহসান টেলিফোনে প্রাপ্ত সর্বশেষ তথ্য জানিয়ে বলেন, সংশ্লিষ্ট সব হাসপাতালকে উচ্চ সতর্কতায় রাখা হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
বিভিন্ন হাসপাতালে হতাহত ও চিকিৎসা পরিস্থিতি
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (মিটফোর্ড) ভূমিকম্পে আহত ৩ জন চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তাদের একজন রাফিউল ইসলাম। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। আহত অন্তত ১০ জন সেখানে চিকিৎসা নিচ্ছেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন অন্তত ১০ জন। শহীদ গাজীপুরে তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১০ জন ও নরসিংদী জেলা হাসপাতালে ৪৫ জন আহত অবস্থায় চিকিৎসা নিচ্ছেন।
আহতদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়া নরসিংদীর ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে আহত ১০ জন চিকিৎসাধীন আছেন।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ভূমিকম্প পরবর্তী পরিস্থিতি সার্বক্ষণিকভাবে মনিটর করছে এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিচ্ছে।
পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত সব হাসপাতালকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।
শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫.৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল নরসিংদী শহর থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে মাধবদীতে।
ভূমিকম্পের পরে রাজধানীতে বিভিন্ন ভবন হেলে পড়া এবং ভবনে ফাটল দেখা দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
