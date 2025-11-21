ঢামেকে আনা হলো ভূমিকম্পে আহত ১৮ জনকে
রাজধানীতে ভূমিকম্পে আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে শিশুসহ ১৮ জন চিকিৎসাধীন রয়েছে।
শুক্রবার বেলা ১১টার দিক থেকে আহতরা হাসপাতালে আসতে শুরু করে। দুপুর সোয়া ২টা পর্যন্ত ১৮ জন আসে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে।
আহতরা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আরাফাত (২০), নুরুল হুদা (২০), তানজিল হোসেন (২৬), তানভীর ও সাদিক শিকদার (২৬), মোহাম্মদপুরের সুবিয়া (১৪), কামরাঙ্গীরচরের সোহেল (৩৫), মালিবাগ চৌরাস্তা মাটির মসজিদ এলাকার হারুনুর রশিদ (৫৬), হাতিরঝিলের মিরেরটেকের আবুল খায়ের (৬০) ও অজ্ঞাতপরিচয় এক পুরুষ (৪০), খিলগাঁওয়ের হারুনুর রশিদ (৫৫), রিপন (২৮), বিল্লাল (৬), ফারজানা তানভীর (২৩), প্রভা (১৮), গালিব (১৮), মধু (৩০) এবং আরমানিটোলার সজীব (২২)।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ভূমিকম্পের ঘটনায় এ পর্যন্ত হাসপাতালে ১৮ জন এসেছে। তাদের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
কাজী আল-আমিন/একিউএফ/এএসএম