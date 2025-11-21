প্রচণ্ড ভূমিকম্পে শেরে বাংলায় খেলা বন্ধ ছিল ৩ মিনিট

প্রচণ্ড ভূমিকম্পে শেরে বাংলায় খেলা বন্ধ ছিল ৩ মিনিট
হঠাৎ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো সারা দেশ। সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে কয়েক সেকেন্ডের সেই ভূমিকম্পে মাটি, দালানকোঠা আর চারপাশ তো কেঁপেছেই। সবচেয়ে বেশি কেঁপেছে মানুষের বুক। ভয়ে আতঙ্কে যে যার মত ছুটেছেন।
কেউ বাড়িঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন, কেউবা উঁচু দালান থেকে যত দ্রুত সম্ভব নীচে নামার চেষ্টা করেছেন। মোদ্দা কথা, অল্প সময়ের জন্য হলেও থমকে গিয়েছিল গোটা দেশ।
মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামও এর বাইরে ছিল না। মাঠে বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ চলছিল। হঠাৎ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো চারপাশ।
বাংলাদেশ ও আয়ারল্যান্ডের ড্রেসিংরুম থেকে মুহূর্তে সংকেত দেওয়া হলো ভূমিকম্প হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ করলেন আম্পায়াররা। বাংলাদেশ দলের হেড কোচ ফিল সিমন্স তো ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে মাঠের বাইরেই চলে গিয়েছিলেন।
তবে বাংলাদেশ দলের ১১ ফিল্ডার, দুই আইরিশ ব্যাটার ও দুই আম্পায়ার মাঠেই ছিলেন। এমন ভূমিকম্পে যে খোলা মাঠই তুলনামূলক নিরাপদ। তাই ক্রিকেটাররা ড্রেসিংরুমে না গিয়ে মাঠেই অবস্থান করেছেন।
এভাবেই কেটে যায় কয়েক মিনিট। ৩ মিনিট বন্ধ ছিল বাংলাদেশ আর আয়ারল্যান্ডের টেস্ট ম্যাচ। ১০টা ৪১ মিনিটে আবার খেলা শুরু হয়।
