জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি নরসিংদী
প্রকাশিত: ০২:৪২ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ভূমিকম্পে নরসিংদীতে মাটির দেওয়াল ধসে বৃদ্ধের মৃত্যু

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্র ছিল ৫.৭। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এ ভূমিকম্প হয়।

উৎপত্তিস্থল নরসিংদীতে ভূমিকম্পে মাটির দেওয়াল ধসে চাপা পড়ে কাজম আলী (৭৫) নামে এ বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। জেলার পলাশের মালিতা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এছাড়াও ভূমিকম্পে জেলাজুড়ে অন্তত ৫৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ছাদের রেলিং ভেঙে একসঙ্গে ৩ জন আহত হন।

পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মরি হোসেন বৃদ্ধের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। অন্যদিকে নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) গুলশান আরা কবির আহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা যায়, সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে কেঁপে ওঠে গোটা জেলাসহ আশপাশের জেলা। এসময় মানুষ হুড়োহুড়ি করে সড়কে বেরিয়ে আসেন। বড় কোনো ভবন ধসের ঘটনা না ঘটলেও ছোট ছোট ফাটল দেখা দিয়েছে বহু ভবন ও বাড়িঘরে।

জেলার বিভিন্ন স্থানের ভবন থেকে নামার সময় আহত অন্তত অর্ধশতাধিক নারী-পুরুষ শিশু নরসিংদী সদর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ভবনে ফাটলসহ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়েছে।

সঞ্জিত সাহা/এমএন/এমএস

