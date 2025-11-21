ভূমিকম্পের পর ঢাকায় ভবন ধস-হেলে পড়ার খবর পাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস

ভূমিকম্পের পর ঢাকায় ভবন ধস-হেলে পড়ার খবর পাচ্ছে ফায়ার সার্ভিস
রাজধানী ঢাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। ভূমিকম্পের পরে রাজধানীতে কিছু ভবন ধসে যাওয়া এবং কিছু ভবনে ফাটল দেখা দেওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
ভূমিকম্পের পর ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ভুক্তভোগী নগরবাসীদের অনেকে ফোনকল করে পরিস্থিতি জানাচ্ছেন। ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ঢাকায় এখন পর্যন্ত তিন থেকে চারটি ভবন হেলে পড়ার খবর তারা পেয়েছেন।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার খালেদা ইয়াসমিন জাগো নিউজকে এসব তথ্য জানিয়েছেন।
আরও পড়ুন
ঢাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্প
ঢাকায় ভূমিকম্প, আফটার শক আতঙ্ক
তিনি বলেন, ভূমিকম্পের পর থেকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে অনেক ফোনকল আসছে। বেশিরভাগ মানুষ ফোন করে ভবন হেলে পড়া, ভবনে ফাটল দেখা দেওয়া এবং ভবন ধসে পড়ার মতো খবর জানাচ্ছেন। প্রতিটি ফোনকল গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।
খালেদা ইয়াসমিন বলেন, সব জায়গায় ফায়ার সার্ভিসের ইউনিট পাঠানো হচ্ছে। ফায়ার ফাইটাররা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় হেলে পড়ার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারাও খবর পেয়েছেন, সেখানে টিম গিয়েছে।
ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা জানান, আরমানিটোলা ও খিলগাঁওয়ে ভবন ধসে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। সেখানেও টিম পাঠানো হয়েছে।
এর আগে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঢাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানায়, ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল নরসিংদী থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে।
ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার পর থেকে চারদিকে মানুষের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ভূমিকম্পের খবরে নগরবাসীদের অনেককে বাসাবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসতে দেখা গেছে।
বাংলাদেশে ভূমিকম্পের প্রভাবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় হালকা কম্পন অনুভূত হয়। সেখানকার অনেক বাসিন্দা জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের সময় ঘরের পাখা ও দেয়ালে ঝোলানো সামগ্রী দুলতে দেখা গেছে।
টিটি/এমকেআর/এমএস