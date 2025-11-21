ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীতে আহত ৫৫
ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্র ছিল ৫.৭। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এ ভূমিকম্প হয়।
উৎপত্তিস্থল নরসিংদীতে ভূমিকম্পে ৫৫ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ছাদের রেলিং ভেঙে একসঙ্গে ৩ জন আহত হন।
নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা গুলশান আরা কবির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা যায়, সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে কেঁপে ওঠে গোটা জেলাসহ আশপাশের জেলা। এসময় মানুষ হুড়োহুড়ি করে সড়কে বেরিয়ে আসেন। বড় কোনো ভবন ধসের ঘটনা না ঘটলেও ছোট ছোট ফাটল দেখা দিয়েছে বহু ভবন ও বাড়িঘরে।
এদিকে জেলার বিভিন্ন স্থানের ভবন থেকে নামার সময় আহত অন্তত অর্ধশতাধিক নারী-পুরুষ শিশু নরসিংদী সদর হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ভবনে ফাটলসহ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়েছে।
সঞ্জিত সাহা/এমএন/এমএস