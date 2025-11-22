জামায়াত আমির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩২ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
নিয়ম মেনে বহুতল ভবন নির্মাণ কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান/ফাইল ছবি

নিয়ম মেনে বহুতল ভবন নির্মাণ হচ্ছে কি না তা কঠোরভাবে তদারকি করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

তিনি বলেন, বিল্ডিং কোড মেনে বহুতল ভবন নির্মাণ হচ্ছে কি না তা কঠোরভাবে তদারকি করতে হবে। পাশাপাশি ভূমিকম্পজনিত ক্ষয়ক্ষতি কমাতে জনগণকে আরও সচেতন করা সরকারের দায়িত্ব।

শুক্রবার ( ২১ নভেম্বর) এক বিবৃতি জামায়াত আমির এ কথা বলেন। সেই সঙ্গে তিনি ভয়াবহ ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হতাহতের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন।

শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পে হতাহতদের প্রসঙ্গ টেনে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমি নিহতদের রুহের মাগফিরাত কামনা এবং আহত ও নিহতদের পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আহত ও নিহতদের পরিবার-পরিজনদের সবরে জামিল দান করুন।’

জামায়াত আমির আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত এবং নিহত ও আহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।

শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমি আশা করি, জনগণ ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে এ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন, ইনশাআল্লাহ।’

