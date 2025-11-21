শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপলো সিলেটও

প্রকাশিত: ১১:৪০ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
শক্তিশালী ভূমিকম্পে কাঁপলো সিলেটও
প্রতীকী ছবি

সিলেটে শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটের সময় এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এতে কেঁপে ওঠে পুরো সিলেট।

ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৭। উৎপত্তিস্থল নরসিংদী জেলার মাধবদী এলাকায়। যা ঢাকা থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে

সিলেট আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ শাহ মো. সজিব হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে ভূমিকম্পের কারণে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে বাসা-বাড়ির মধ্যে ছুটোছুটি শুরু করেন। তবে সিলেটের কোথাও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

