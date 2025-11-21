ভূমিকম্পে চট্টগ্রামেও আতঙ্কে রাস্তায় নামে মানুষ

ভূমিকম্পে চট্টগ্রামেও আতঙ্কে রাস্তায় নামে মানুষ
ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য এলাকার মতো চট্টগ্রামেও অনুভূত হয়েছে ভূমিকম্প। এতে আতঙ্ক ছড়ায়, ঘর ছেড়ে বাইরে বের হয়ে আসেন মানুষজন। বন্দরনগরীতে ভূমিকম্পের স্থায়িত্ব ছিল ২৬ সেকেন্ড।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ২৬ সেকেন্ড স্থায়ী এই কম্পনে নগরবাসীর মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় দাঁড়ান অনেকেই।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের মতে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মাধবদী, ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে।
চট্টগ্রাম ফায়ার সার্ভিস কন্ট্রোল রুম জানায়, দুপুর ২টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম নগর ও আশপাশের কোথাও কোনো দুর্ঘটনা বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ভবন হেলে পড়ার ঘটনাও জানা যায়নি।
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক শামীম হাসান বলেন, ভূমিকম্পজনিত কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে। এতে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহে সাময়িক সমস্যা দেখা দেয়। বাঁশখালী বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ইউনিট আগে থেকেই বন্ধ ছিল, কম্পনের পর আরেকটি ইউনিটও বন্ধ হয়ে যায়।
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (চউক) তথ্যমতে, বর্তমানে নগরে ৩ লাখ ৮২ হাজার ১১১টি ভবন রয়েছে। এর মধ্যে একতলা ভবন ২ লাখ ৭৮ হাজার ৫টি, দুই থেকে পাঁচতলা ভবন ৯০ হাজার ৪৪৪টি। ৬-১০ তলার ভবন ১৩ হাজার ১৩৫টি এবং ১০ তলার বেশি ভবন আছে ৫২৭টি। নগরে ২০ তলার বেশি ভবন ১০টি হলেও অধিকাংশ ভবনেই ইমারত বিধিমালা সঠিকভাবে মানা হয়নি বলে জানায় চউক। সম্প্রতি অতি ঝুঁকিপূর্ণ ৯৪টি ভবনের তালিকাও চসিকের কাছে পাঠানো হয়েছে।
ফায়ার সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা বলেন, চট্টগ্রাম ও আশপাশের এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে, তবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
এমআরএএইচ/এসএনআর/এএসএম