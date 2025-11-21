ভূমিকম্প
মাগুরায় কারখানা থেকে নামতে গিয়ে হুড়োহুড়িতে দেড় শতাধিক শ্রমিক আহত
ভূমিকম্পের সময় মাগুরার শ্রীপুরে কারখানা থেকে নামার সময় হুড়োহুড়িতে দেড় শতাধিক শ্রমিক আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্পের সময় আমতৈল সান অ্যাপারেল গার্মেন্টসে এ ঘটনা ঘটে।
এসময় আতঙ্কিত শ্রমিকরা দ্রুত বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করলে ধাক্কাধাক্কিতে অনেকে আহত হন।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের অফিসার মনিরুল ইসলাম জানান, ভূমিকম্পের খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে কর্মীরা হুড়োহুড়ি করে বের হওয়ার সময় অনেকেই আহত হন। আমরা আহতদের উদ্ধার করে শ্রীপুর থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠাই, সেখানে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
