কলকাতায়ও ভূমিকম্প অনুভূত

কলকাতায়ও ভূমিকম্প অনুভূত
বাংলাদেশের ঘোড়াশাল এলাকার কাছে শুক্রবার (২১ নভেম্বর) ১০টা ৩৮ মিনিটে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানায়, ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল নরসিংদী থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার দূরে।
এই ভূমিকম্পের প্রভাবে কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় হালকা কম্পন অনুভূত হয়। অনেক বাসিন্দা জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের সময় ঘরের পাখা ও দেয়ালে ঝোলানো সামগ্রী সামান্য দুলতে দেখা গেছে।
তবে এখন পর্যন্ত কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুবাইয়াত কবির জাগো নিউজকে, রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৭। এটির উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে। এটি মাঝারি ধরনের।
তবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা সবশেষ আপডেটে বলছে, ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৫। প্রথমে সংস্থাটি জানিয়েছিল ভূমিকম্পটির মাত্রা ৫ দশমিক ২।
সূত্র: এনডিটিভি
এমএসএম