ভূমিকম্পে হেলে পড়া ভবনসহ একাধিক ঘটনায় তৎপর ফায়ার সার্ভিস

ভূমিকম্পে হেলে পড়া ভবনসহ একাধিক ঘটনায় তৎপর ফায়ার সার্ভিস
রাজধানী ঢাকায় রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। এতে ঢাকা ও মুন্সিগঞ্জে ভবন হেলে পড়া ও অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কিত একাধিক খবরের ভিত্তিতে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ইউনিটগুলো। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) ফায়ার সার্ভিসের মিডিয়া সেলের ইনস্পেকটর আনোয়ারুল ইসলাম জানান, রাজধানীর আরমানিটোলার কসাইটুলি এলাকায় আটতলা একটি ভবন হেলে পড়ার খবর পেয়ে সদরঘাট ও সিদ্দিকবাজার ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়।
তদন্তে দেখা যায়, ভবনের কোনো কাঠামোগত ক্ষতি হয়নি। কেবল পলেস্তারার আলগা অংশ ও কিছু ইট খসে পড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল। ঘটনায় কোনো হতাহতের তথ্য পাওয়া যায়নি।
এদিকে, খিলগাঁওয়ের একটি নির্মাণাধীন ভবন থেকে পার্শ্ববর্তী দোতলা ভবনে ইট পড়ে একজন ব্যক্তি আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করেছেন। এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসকে কোনো কার্যক্রম চালাতে হয়নি।
তিনি বলেন, রাজধানীর বারিধারা ব্লক-এফ, রোড-৫–এর একটি বাসায় আগুন লাগার খবর পেয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে বারিধারা ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট। আগুনটি ভূমিকম্পজনিত কি না তা এখনো নিশ্চিত নয়।
অন্যদিকে, সূত্রাপুরের স্বামীবাগে আটতলা একটি ভবন পার্শ্ববর্তী ভবনের দিকে হেলে পড়ার খবর পেয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে সেখানকার ফায়ার স্টেশন।
ইনস্পেকটর আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, কলাবাগানের আবেদখালী রোডে সাততলা একটি ভবন হেলে পড়ার খবরে মোহাম্মদপুর ফায়ার স্টেশন থেকে একটি ইউনিট সেখানে পাঠানো হয়। প্রাথমিকভাবে ভবনের কোনো সমস্যা ধরা না পড়লেও, আতঙ্কিত স্থানীয়রা ফোন করেছিলেন। এখনো কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
ঢাকার বাইরে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় একটি বাসায় আগুন লাগলে গজারিয়া ফায়ার স্টেশন থেকে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, সব স্থানে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের কাজ চলছে। বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা নেই।
