রিউমর স্ক্যানার

নিউমার্কেটের ভাইরাল ভবনটি ভূমিকম্পে হেলে পড়েনি, নকশাই এমন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ভূমিকম্পে রাজধানীর নিউমার্কেটের পাশে একটি ভবন হেলে পড়েছে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও শেয়ার করছেন অনেকে। বেশকিছু গণমাধ্যমেও এ সংক্রান্ত তথ্য দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ভবনটি ভূমিকম্পে হেলে পড়েনি। বরং, এ ভবনের নকশাই এমন বলে জানিয়েছে ফ্যাক্ট চেকিং সাইট রিউমর স্ক্যানার।

রিমউর স্ক্যানার তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে নিউমার্কেটের পাশের ওই ভবনটির আগের এবং ভূমিকম্পের পরের দুটি ছবি পাশাপাশি দিয়ে একটি ফটোকার্ড শেয়ার করে। সেখানে দেখা যায়, আগে থেকেই ভবনটি এমন হেলে পড়া ছিল। রিউমর স্ক্যানার নিশ্চিত হয়েছে যে, ভবনটি ভূমিকম্পে হেলে পড়েনি। বরং, এটির ডিজাইন বা নকশাই এমন।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ঢাকাসহ সারাদেশে স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প হয়। রিখাটার স্কেলে এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। এটির উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে নরসিংদীর মাধবদীতে। ভূমিকম্পে এখন পর্যন্ত তিনজন নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

ভূমিকম্পের পর থেকে বিভিন্ন দেশে আগে সংঘটিত ভূমিকম্পের পুরোনো ছবি-ভিডিও এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) মাধ্যমে তৈরি ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে দিচ্ছেন অনেকে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্যের এমন সয়লাবের বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইংও।

