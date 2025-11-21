নারায়ণগঞ্জে ভূমিকম্পে বৈদ্যুতিক তারের ঘর্ষণে তুলা কারখানায় আগুন

প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে ভূমিকম্পে বৈদ্যুতিক তারের ঘর্ষণে তুলা কারখানায় আগুন

নারায়ণগঞ্জের বন্দরে ভূমিকম্পের সময় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমারের তারের সঙ্গে তারের ঘর্ষণে পাশের একটি তুলা কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বেলা ১১টায় বন্দরের কুড়িপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে বন্দর ও সোনারগাঁ ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ক্ষতিগ্রস্ত কারখানাটি স্থানীয়ভাবে ‌‘জুলহাস মিয়ার তুলা গাইট বাঁধার কারখানা’ নামে পরিচিত।

স্থানীয়রা জানান, ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার পরই বিকট শব্দে ট্রান্সফরমারটি কারখানার দেওয়ালে আঘাত করে এবং সেখান থেকেই আগুন লাগে। এসময় একটি তারের সঙ্গে অন্য একটি তারের ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট ফুলকি ছড়িয়ে পড়ে ওই কারখানায়। সেইসঙ্গে কারখানার হাইড্রলিক প্রেস মেশিনের তেলের ড্রাম থাকায় বিস্ফোরণে আগুন আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে।

কারখানার মালিক জুলহাস মিয়া বলেন, ‘ভূমিকম্পের সময় শ্রমিকরা কাজ করছিলেন। হঠাৎ বৈদ্যুতিক খুঁটির দুই তার সংস্পর্শে এসে আগুনের ফুলকি পড়ে তুলার ওপর। মুহূর্তেই আগুন পুরো কারখানায় ছড়িয়ে যায়। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় কোটি টাকার মালামাল পুড়ে গেছে।’

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক ওসমান গণি বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা কাজ শুরু করি। পাঁচটি ইউনিট তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নেভাতে সক্ষম হয়।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লিয়াকত আলী বলেন, আগুন লাগার খবর পেয়ে ধামগড় ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল আরেফিন বলেন, প্রাথমিক তদন্তে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

