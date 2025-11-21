ঢাকায় ভূমিকম্প, আফটার শক আতঙ্কে এখনো বাইরে অনেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪০ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ভূমিকম্পের পর আতঙ্কে অনেকেই ভবন থেকে বের হয়ে আসেন

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৭। এতে আতঙ্কে অনেকেই ভবন থেকে বের হয়ে আসেন। আফটার শক আতঙ্কে এখনো অনেকে রাস্তায় অবস্থান করছেন।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভারতেও এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার পর থেকে চারদিকে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ভূমিকম্পে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ভবন হেলে পড়ার খবর পাওয়া গেছে।

ভূমিকম্পের পর থেকে ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ভুক্তভোগী নাগরিকরা ফোন করছেন।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ঢাকায় এখন পর্যন্ত তিন থেকে চারটি ভবন হেলে পড়ার সংবাদ তারা পেয়েছেন।

কেএসআর/

