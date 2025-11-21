বংশালে ভবনের রেলিং ধসে নিহত
উৎসুক জনতা সামলাতে সেনা মোতায়েন, উদ্ধারকাজ ব্যাহত
রাজধানীর পুরান ঢাকার বংশালের কসাইটুলি এলাকায় ভবনের রেলিং ধসে পথচারীদের ওপর পড়ে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।
ঘটনাস্থলে উৎসুক জনতার ব্যাপক ভিড়ের কারণে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের। উৎসুক জনতা সড়ক দখল করে রাখায় উদ্ধারকাজ ও যান চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দুপুরে ঘটনাস্থলে থাকা সেনাবাহিনীর এক সদস্য বলেন, নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণে যৌথ বাহিনী নামানো হয়। ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনীর ৩০ জন সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।
উদ্ধার ও সহায়তা কাজে অংশ নিয়েছেন রেডক্রিসেন্টের স্বেচ্ছাসেবকরা। ঢাকা সিটি ইউনিটের যুব প্রধান আব্দুল্লাহ বিন খলিল সিয়াম বলেন, ঘটনার পরপরই আমরা হাসপাতালে আহতদের পাঠাতে সহায়তা করেছি। ভিড় নিয়ন্ত্রণে কাজ করছি এবং জরুরি চিকিৎসা সেবা দিচ্ছি।
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর পাশাপাশি রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীরাও উদ্ধারকাজে সহায়তা করেন।
ঘটনাস্থলে এখনো বিপুল সংখ্যক জনতা উপস্থিতি থাকায় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। তবে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা চারপাশে ব্যারিকেড দিয়ে উৎসুক জনতাকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছেন।
