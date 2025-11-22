ভূমিকম্প
নিচে নেমেও হলো না শেষ রক্ষা, রেলিং ধসে নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যু
রাজধানীর মুগদায় ভূমিকম্পে নির্মানাধীন একটি ভবনের ছাদের রেলিং ধসে এক নিরাপত্তাকর্মীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ভূমিকম্পের সময় তিনি ভবনের ওপরে ছিলেন, ভয় পেয়ে দৌড়ে নিচে নেমে আসেন।
এরপর ওই ভবনেরই ছাদের রেলিং ভেঙে পাশের ভবনের ওপর পড়ে, সেখান থেকে তার মাথায় পড়ে মৃত্যু হয়।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে ভূমিকম্পের সময় মাকসুদ নামে ওই ব্যক্তি গুরুতর আহত হলে তাৎক্ষনিকভাবে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন বলে জানান মুগদা থানার পরিদর্শক মো. আসাদুজ্জামান।
তিনি বলেন, মুগদা ওয়াসা রোডের একটি নির্মাণাধীন ভবনের নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন ৫০ বছর বয়সী মাকসুদ। ভূমিকম্পের সময় তিনি ভবনের ওপরে ছিলেন, ভয় পেয়ে দৌড়ে নিচে নেমে আসেন। বাইরে আসার পরপরই ওই ভবনেরই ছাদের রেলিং ভেঙে পাশের ভবনের ওপর পড়ে, সেখান থেকে তার মাথায় পড়ে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।
গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পরে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় বলেও জানান তিনি।
মুগদা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) উত্তম মিত্র জানান, নিহত মাকসুদ নোয়াখালীর রামগতি থানার চরসীতা গ্রামের বাসিন্দা।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে নরসিংদী সদর ও পলাশ উপজেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। রিখটার স্কেলে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার এ ভূমিকম্পের স্থায়িত্ব ছিল ২৬ সেকেন্ড।
সবশেষ খবর অনুযায়ী, দেশে গত কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী এই ভূমিকম্পে ঢাকায় ৪ জন, নরসিংদীতে ৫ জন ও নারায়ণগঞ্জে একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।
টিটি/এএমএ