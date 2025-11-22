ভূমিকম্পের সময় মাঠের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল, জানালেন তাইজুল

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৬:২১ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
সকাল-সকাল ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল গোটা দেশ। মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামও ব্যতিক্রম ছিলনা। ভূমিকম্পের প্রবল কম্পনে খেলা বন্ধ ছিল ৩ মিনিট।

ঠিক সেই সময়টায় ক্রিকেটারদের মানসিক অবস্থা কেমন ছিল ? মাঠে থাকা ক্রিকেটাররা কি অনুভব করছিলেন?

আজ শুক্রবার তৃতীয় দিনের খেলা শেষে সকালের ভূমিকম্পের সময়ের অনুভূতি শেয়ার করলেন বাংলাদেশের তাইজুল ও আয়ারল্যান্ডের হাইনরিখ মালান ।

বাঁহাতি টাইগার স্পিনার তাইজুলরা মাঠে ছিলেন। প্রথমে বুঝতে পারেননি কি হয়েছে। তাইজুলের ভাষায়, ‘আসলে প্রথমে বুঝতে পারিনি। কিন্তু একটা সময় সম্ভবত মিডিয়া বক্স যে জায়গায়, সেখান থেকে একটা আওয়াজ আসছিল। ঐ একটা শব্দ আসছে দেখে তারপর অনুভব করি কিছু একটা হচ্ছে। তারপরে শারীরিকভাবেও একটা অনুভব হয়েছে। ঐ সময়ে একটা আতঙ্ক কাজ করছিল।’

আইরিশ কোচ হাইনরিখ মালান যদিও প্রোটিয়া, তবে এক সময় নিউজিল্যান্ডেও ছিলেন। সেই সময় ভূমিকম্প দেখার অভিজ্ঞতা আছে। তা জানিয়ে আইরিশ কোচ জানান, ‘দেখুন, আমি ব্যাক্তিগতভাবে কিছু ভূমিকম্পের ঘটনার সাক্ষী হয়েছি। আমি যখন নিউজিল্যান্ডে বাস করতাম। এটা কখনোই ভালো অনুভূতি না। এখানেও তাই।’

সফরকারী দলের কোচ আরও বলেন, ‘চেষ্টা করছিলাম মিনিট ধরে কী হচ্ছিল আমাদের ঘিরে। সঙ্গে চিন্তা ঘুরপাক খেয়েছে আরও বড় প্রভাবের কথা যে ভূমিকম্পটা হলো, সেটার ক্ষতি যেন খুব বেশি না হয় এই আশা। কয়েক মিনিটের জন্য যেন সব থমকে গিয়েছিল। তারপর আবার আমরা খেলায় ফিরেছি। এখন ভাবনাটা একটাই, যেন কোথাও বড় ধরনের ক্ষতি না হয়ে থাকে। অবশ্যই খোজাঁর চেষ্টা করব পরিস্থিতি যেটা হয়েছে তার বিষয়ে।’

