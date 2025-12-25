সাধারণ মানুষের আলোচনায় তারেক রহমানের দেশে ফেরা
সকাল সাড়ে ৭টা, রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল কবরস্থান রোডে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন কয়েকজন অটোচালক। বেশ ঠান্ডা হওয়ায় রাস্তায় লোকজনের চলাচল তখনও সেভাবে শুরু হয়নি। যাত্রীর অপেক্ষা করতে করতে অটোচালকদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দেখা গেছে। আলোচনার বিষয়বস্তু তারেক রহমান। একজন অটোচালক বলছেন, ‘তারেক রহমান এয়ারপোর্টে আসলে যে কী অবস্থা হইবো। লাখ লাখ মানুষ। কেমনে সামাল দিব পুলিশে?’
আরেকজন বলছেন, ‘কী আর হইবো? হের ধারে কাছেও তো কেউ যাইতে পারবো না। হ্যায় হ্যার মতো এয়ারপোর্ট থিকা বাইর অইয়া যাইবো।’
রায়েরবাগ দোতলা মসজিদের সামনের রাস্তায় মুসল্লিদের একটা জটলা দেখা গেলো। সবাই ফজর নামাজের পর সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের মধ্যে আলোচনা করছেন। তাদের আলোচনার বিষয় ‘তারেক রহমানের দেশে ফেরা’।
এখন দেশের যা অবস্থা, তারেক রহমানের খুব দরকার ছিল। তিনি সঠিক সময়েই ফিরছেন। আমরা আশা করছি, দেশের আগামী দিনগুলো শান্তির হবে।
তাদের একজন নাম প্রকাশ না করে বলেন, ‘এখন দেশের যা অবস্থা, তারেক রহমানের খুব দরকার ছিল। তিনি সঠিক সময়েই ফিরছেন। আমরা আশা করছি, দেশের আগামী দিনগুলো শান্তির হবে।’
আরেকজন বলেন, ‘আমরা রাজনীতি করি না। কিন্তু তারেক রহমানের দেশে ফেরাটা এমন যে, এটার দিকে এখন সবারই নজর। আমরাও তাই আলোচনা করছি।’
আরও পড়ুন
ঢাকার রাস্তায় মানুষ আর মানুষ, গন্তব্য ৩০০ ফিট
তারেক রহমানের নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজিবি মোতায়েন
তীব্র শীত উপেক্ষা করেই ৩০০ ফিটে রাতযাপন বিএনপি নেতাকর্মীদের
এভাবেই সাধারণ মানুষের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়টি। নিজেদের মতো করে মূল্যায়ন করছেন, আলোচনা করছেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে তার দেশে ফেরাটা যে সবার কাঙ্ক্ষিত- সেটিই উঠে আসছে আলোচনায়।
সময়টা এমন অস্থির যে, তারেক রহমানের ফেরাটা কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। তারেক রহমানের দেশে ফেরাটা সময়ের দাবি ছিল। আমরা চাই ওনার আগামী পদক্ষেপগুলোও এমন সময়োপযোগী হোক।
যারা রাজনীতি করেন না, তারাও তারেক রহমানের দেশে ফেরার খবরাখবর জানতে উদগ্রীব। দিনের আলো ফুটতেই যাত্রাবাড়ীর মাতুয়াইল এলাকায় চায়ের দোকানগুলোতেও টিভিতে অনেককে তারেক রহমানের দেশে ফেরার খবর শুনতে ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দেখা গেছে।
তারেক রহমানের দেশে ফেরাটা সময়ের দাবি ছিল বলছেন সাধারণ মানুষ -ছবি জাগো নিউজ
মাতুয়াইল দক্ষিণপাড়া এলাকায় এক চায়ের দোকানে বসে থাকা লুৎফুর রহমান খান বলেন, সময়টা এমন অস্থির যে, তারেক রহমানের ফেরাটা কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। তারেক রহমানের দেশে ফেরাটা সময়ের দাবি ছিল। আমরা চাই ওনার আগামী পদক্ষেপগুলোও এমন সময়োপযোগী হোক।
যাত্রাবাড়ীর উত্তর রায়েরবাগের মুদি দোকানদার বাবুল মিয়া বলেন, ‘তারেক রহমানের কাছে মানুষের এখন অনেক বেশি চায়। তাই সে দেশে আসছে শুনে সবাই খুশি। আমিও খুশি, তারেক রহমানের ভালো কিছু করতে হইবো।’
দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দেশে ফিরছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে ঢাকায় অবতরণের কথা রয়েছে।
তার এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে রাজধানীর পূর্বাচলের ৩০০ ফিট এলাকায় এখন উৎসবের আমেজ। বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) রাতেই পুরো এলাকা পরিণত হয়েছে এক বিশাল জনসমুদ্রে। সারা দেশ থেকে মানুষ আসছে সেখানে। এখানেই সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন তারেক রহমান।
আরএমএম/এসএইচএস/এএসএম