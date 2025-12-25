বাসা থেকে এভারকেয়ারে যাচ্ছেন জুবাইদা ও জাইমা রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৪ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাসা থেকে বের হচ্ছে ডা. জুবাইদা রহমান ও জাইমা রহমানকে বহনকারী গাড়ি/ছবি: জাগো নিউজ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান ও মেয়ে জাইমা রহমান রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশে গুলশানের বাসা ছেড়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটে তারা গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাসভবন থেকে গাড়িবহর নিয়ে বেরিয়ে যান।

এর আগে, দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটের দিকে তারেক রহমানের গুলশানের বাসায় পৌঁছান তারা। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি বাসায় এসেছিলেন তারা।

রাজধানীর ৩০০ ফিটের সমাবেশস্থল থেকে তারেক রহমান তার মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে যাবেন। সেখান থেকে স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে ফের গুলশানের বাসায় ফেরার কথা রয়েছে তার।

