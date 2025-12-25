শাহজালালে দলীয় নেতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় তারেক রহমানের

শাহজালালে দলীয় নেতাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় তারেক রহমানের
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে বহন করা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটটি ঢাকায় অবতরণ করেছে। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফ্লাইটটি অবতরণ করে।
শাহজালাল বিমানবন্দর সূত্র জানায়, বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে বিমান থেকে নামেন তারেক রহমান। এ সময় তাকে স্বাগত জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ কেন্দ্রীয় নেতারা। দুপুর ১২টায় বিমানবন্দরের একটি হলে পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য ফুল দিয়ে তারেক রহমানকে স্বাগত জানান। এরপর তারেক রহমান ওই হলে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সোফায় বসে কুশল বিনিময় করেন।
এসময় দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও ওই হলে বসেন। ৩০০ ফিটে দলীয় কর্মসূচিসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন তারেক রহমান।
