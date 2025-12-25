‘তারেক রহমান আগামীর প্রধানমন্ত্রী, দেশে আসায় ঈদের আনন্দ লাগছে’

প্রকাশিত: ১২:১০ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
তারেক রহমানকে বরণ করতে বৃহস্পতিবার ভোর থেকে রাস্তায় বিএনপির নেতাকর্মীরা, ছবি: জাগো নিউজ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানস্থলে বৃহস্পতিবার ভোর থেকে জড়ো হয়েছেন দলটির বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক। তাকে স্বাগত জানাতে রাজধানীর বিমানবন্দর সড়ক ও পূর্বাচলের জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে (৩০০ ফিট এলাকা) বিএনপির নেতাকর্মীদের ভিড় দেখা গেছে।

সকালের আলো ফোটার আগে থেকেই হেঁটে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে গণসংবর্ধনাস্থলে আসেন তারা। নেতাকর্মীরা নানা ধরনের স্লোগান দিচ্ছেন।

উত্তরার বাসিন্দা মঈনুদ্দিন দেওয়ান (৭০) বলেন, তারেক রহমান আগামীর প্রধানমন্ত্রী হবেন ইনশাআল্লাহ। তার আগমন উপলক্ষে গতকাল রাতে ঘুমাতে পারিনি। ফজরের নামাজ পড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি।

উত্তরার জয়নাল মার্কেটের বাসিন্দা শাহজাহান সরকার বলেন, ‘ঈদের চেয়ে বেশি আনন্দ। এর থেকে আনন্দ আর নাই। দোকানপাট ফালাইয়া আইয়া পড়ছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আসতেছে। এ যেন ঈদের আনন্দ।’

দক্ষিণখান থানা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দেওয়ান মোহাম্মদ নাজিম উদ্দীন বলেন, আজ আমাদের খুশির দিন। পুরো বাংলাদেশ আজকে হাসছে।

দীর্ঘ ১৭ বছর পর আজ বাংলাদেশে এসেছেন তারেক রহমান। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে সরাসরি গণসংবর্ধনা মঞ্চে যাবেন তারেক রহমান। সেখানে তাকে বরণ করে নিতে অপেক্ষায় বিএনপির লাখ লাখ নেতাকর্মী ও সমর্থক।

রাজধানীর কুড়িল থেকে শুরু করে জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়ের (৩০০ ফিট সড়ক) গণসংবর্ধনা মঞ্চের পরবর্তী অংশ পর্যন্ত রাস্তার দুই পাশে তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে লাগানো হয়েছে বিভিন্ন রঙের ব্যানার-ফেস্টুন। কুড়িল মোড় থেকে খানিকটা দূরে সড়কের উত্তর অংশে দক্ষিণমুখী করে বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছে ৪৮ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৩৬ ফুট প্রস্থের মঞ্চ। মঞ্চে আসন পাবেন দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা।

সরেজমিন বিমানবন্দর-কুড়িলসংলগ্ন সংবর্ধনা মঞ্চের সামনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নেতাকর্মীদের বিপুলসংখ্যক উপস্থিতি দেখা গেছে। এ সময় তারা ‘মা-মাটি ডাকছে, তারেক রহমান আসছে’, ‘তারেক রহমান বীরের বেশে, আসছে ফিরে বাংলাদেশে’, ‘তারেক রহমান আসছে, বাংলাদেশ হাসছে’সহ নানাb স্লোগান দিতে শোনা যায়।

দেশের নানা প্রান্ত থেকে নেতাকর্মীরা ঢাকায় এসেছেন প্রিয় নেতাকে একনজর দেখার জন।

কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি এম ফরহাদ হোসাইন বলেন, তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান যখন দেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তখন আমাদের মনের আনন্দের শেষ নাই। তারেক রহমান আমাদের প্রধানমন্ত্রী হবেন। দেশে লিডার একটাই, তারেক রহমান।

