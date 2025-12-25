উসকানির মুখেও ধীর-শান্ত থাকতে হবে: তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২২ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান/ছবি: জাগো নিউজ

যে কোনো উসকানির মুখে ধীর-শান্ত থাকতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর ৩০০ ফিটে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় এ আহ্বান জানান তিনি।

তারেক রহমান বলেন, যেসব জাতীয় নেতারা এ মঞ্চে আছেন; যারা মঞ্চের বাইরে আছেন; আমরা সকলে মিলে এ দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে জনগণের প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। যে কোনো মূল্যে আমাদের এ দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে।

তিনি বলেন, যে কোনো উসকানির মুখে আমাদের ধীর-শান্ত থাকতে হবে। আমরা দেশে শান্তি চাই; আমরা দেশে শান্তি চাই; আমরা দেশে শান্তি চাই।

