বিমানবন্দরে ফখরুলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তারেক রহমান

বিমানবন্দরে ফখরুলকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তারেক রহমান
দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাকে বহনকারী বিমানটি বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে। বিমান থেকে নেমে তাকে স্বাগত জানাতে আসা দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে বুকে জড়িয়ে ধরেন তারেক রহমান। এ সময় বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন দলটির স্থায়ী কমিটির অন্য সদস্যরা।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল ১০টার দিকে মির্জা ফখরুলের নেতৃত্বে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্যরা বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে প্রবেশ করেন। এ সময় দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আব্দুল মঈন খানসহ জ্যেষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
দীর্ঘ ৬ হাজার ৩১৪ দিন পর দেশে ফিরছেন তারেক রহমান। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তিনি রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকায় যাচ্ছেন।
কেএইচ/কেএসআর/এমএস