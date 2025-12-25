ট্রাক-বাস-মোটরসাইকেলে দলে দলে ছুটছেন নেতাকর্মীরা
দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেশের মাটিতে পা রাখছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজধানী ঢাকা রূপ নিয়েছে উৎসবের নগরীতে। প্রিয় নেতাকে বরণ করে নিতে দূরদূরান্ত থেকে ট্রাক, বাস ও মোটরসাইকেলে করে দলে দলে আসছেন নেতাকর্মীরা।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) দুপুরে তারেক রহমান সপরিবারে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর রাজধানীর ৩০০ ফিট এলাকায় তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।
দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা জানাতে এরই মধ্যে লাখ লাখ মানুষের সমাগম ঘটেছে ৩০০ ফিট এলাকায়। স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত পুরো এলাকা।
সরেজমিনে দেখা গেছে, রাজধানীর প্রায় সব এলাকা থেকে দল বেঁধে ট্রাক-বাস কিংবা মোটরসাইকেলে করে স্লোগান দিতে দিতে ৩০০ ফিট ও বিমানবন্দরের দিকে যাচ্ছেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।
তারা স্লোগান দিচ্ছেন—‘তারেক রহমান আসছে, রাজপথ কাঁপছে’, ‘তারেক রহমান বীরের বেশে, আসছে ফিরে বাংলাদেশে’, ‘তারেক রহমান ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করবে তারেক রহমানকে বহনকারী ফ্লাইট। সেখান থেকে তিনি ৩০০ ফিটে সংবর্ধনাস্থলে যাবেন।
