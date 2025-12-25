জাইমা রহমানের ভাইরাল ছবিতে নজর কাড়ল আলোচিত যে বই

আশিকুজ্জামান
আশিকুজ্জামান আশিকুজ্জামান , নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা
প্রকাশিত: ১১:১৭ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
জাইমা রহমানের ভাইরাল ছবিতে নজর কাড়ল আলোচিত যে বই
বাংলাদেশ বিমানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, স্ত্রী ডা. জুবায়দা রহমান ও মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান। পাশে আলোচনায় আসা ‘The Penguin Book of Bengali Short Stories’ বইটি। ছবি: বিএনপি

দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সঙ্গে আছেন স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান ও মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমান। বিমানে বসে থাকা অবস্থায় তাদের একটি পারিবারিক ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এখন ভাইরাল। তবে এই ছবির একটি বিশেষ দিক নেটিজেনদের নজর কেড়েছে, তা হলো জাইমা রহমানের পাশে রাখা একটি বই।

জাইমা রহমানের আসনের পাশে থাকা এই বইটি নিয়ে কৌতূহলী পাঠকদের জন্য কিছু তথ্য খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

লন্ডন থেকে ঢাকায় ফেরার দীর্ঘ যাত্রায় জাইমা রহমানের সঙ্গী হয়েছে ‘The Penguin Book of Bengali Short Stories’ নামের বই। প্রখ্যাত ভারতীয় অনুবাদক অরুণাভ সিনহা সম্পাদিত ও অনূদিত এই সংকলনটি বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা ‘পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস’ থেকে প্রকাশিত।

বইটিতে কী আছে?

বইটি গত এক শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সেরা গল্পগুলোর একটি ইংরেজি সংকলন। এতে দুই বাংলার (বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) দিকপাল লেখকদের কালজয়ী কাজগুলো স্থান পেয়েছে। এই সংকলনের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলা সাহিত্যের সমাজবাস্তবতা, দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ এবং মানবিক সম্পর্কের গভীরতা ফুটে উঠেছে।

বইটিতে উল্লেখযোগ্য কিছু গল্পের মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবিত ও মৃত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের রেইনকোট (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক), শহীদুল জহিরের আগারগাঁও কলোনিতে নয়নতারা ফুল কেন নেই, হুমায়ূন আহমেদের খেলা, সত্যজিৎ রায়ের পিকুর ডায়েরিসহ সেলিনা হোসেনের মৃত্যুর নীলপদ্ম।

কেন আলোচনার কেন্দ্রে বইটি?

জাইমা রহমানের পাশের এই বইটি নিছক কোনো ভ্রমণসঙ্গী নয়, এটি তার সাংস্কৃতিক রুচি ও শেকড়ের সন্ধানের একটি নীরব বার্তা দিচ্ছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক শিক্ষক বলেন, বিদেশের মাটিতে বেড়ে ওঠা জাইমা রহমান পেশায় একজন ব্যারিস্টার। দীর্ঘ প্রবাস জীবনেও তিনি যে শিকড়ের প্রতি টান অনুভব করেন এবং বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদী সৃষ্টিগুলোর খোঁজ রাখেন- এই বইটি তারই প্রমাণ হিসেবে দেখছেন নেটিজেনরা। বিশেষ করে বইটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সমসাময়িক জীবনবোধের গল্প থাকায় এটি তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মুহূর্তে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে।

কীভাবে সংগ্রহ করবেন, দাম কত?

বইটি আন্তর্জাতিক বাজারে বেশ সমাদৃত। যারা জাইমা রহমানের এই পছন্দের বইটি সংগ্রহ করতে চান, তারা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম Amazon, Book Depository বা পেঙ্গুইনের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করতে পারবেন। বাংলাদেশে রকমারি বা পিবিএস-এর মতো অনলাইন শপেও অনেক সময় প্রি-অর্ডার বা স্টকে পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক বাজারে বইটির হার্ডকভার সংস্করণের দাম প্রায় ২৫ থেকে ৩৫ ডলার (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩,০০০-৪,০০০ টাকা)। তবে এর পেপারব্যাক সংস্করণ পাওয়া গেলে দাম কিছুটা কম হতে পারে (প্রায় ১,২০০ থেকে ১,৮০০ টাকার মধ্যে)। ভারতে এর দাম প্রায় ৮০০ থেকে ১,২০০ রুপির আশপাশে।

আর যারা হার্ডকপি কিনতে চাইছেন না, তারা Kindle বা Google Books থেকে এর ডিজিটাল সংস্করণও সংগ্রহ করতে পারেন।

যে কারণে পড়তে পারেন বইটি

আপনি যদি বাংলা সাহিত্যের একশ বছরের বিবর্তনকে ইংরেজি ভাষায় সাবলীলভাবে বুঝতে চান, তবে এটি আপনার জন্য সেরা সংগ্রহ। অরুণাভ সিনহার অনুবাদ এতটাই প্রাণবন্ত যে, মূল বাংলার রস আস্বাদনে কোনো ঘাটতি হয় না। প্রবাসীদের নতুন প্রজন্মের জন্য বাংলা সাহিত্যকে চেনার এটি একটি চমৎকার জানালা।

এমডিএএ/এমএমএআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।