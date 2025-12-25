৬৩১৪, বিএনপি নেতাকর্মীদের জন্য এক নীরব যন্ত্রণার সংখ্যা

প্রকাশিত: ১২:২৫ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
৬ হাজার ৩১৪ দিন পর দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ‘৬ হাজার ৩১৪ দিন পর বাংলাদেশে’ স্ট্যাটাসকে শেয়ার করে অনুভূতি প্রকাশ করছে নানান শ্রেণি-পেশার মানুষ। এরমধ্যে সাংবাদিক ও উদ্যোক্তা হেলাল উদ্দিন লিখেছেন, ‌‌‘৬ হাজার ৩১৪ দিন! নীরব যন্ত্রণা এই সংখ্যার ভেতরে জমে আছে।’

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) হেলাল উদ্দিন লেখেন, ‘৬ হাজার ৩১৪ দিন! তারেক রহমানের এই বক্তব্য কোনো সাধারণ ভ্রমণ-আপডেট নয়। একজন মানুষের দীর্ঘ নির্বাসনের ভার বয়ে নেওয়া অনুভূতির প্রকাশ। বাংলাদেশের আকাশে ঢুকেই তারেক রহমানের এই অনুভূতি তাৎপর্যপূর্ণ। বছরের পর বছর, দিনের পর দিন-দেশের মাটি, জনগণ, পরিবারের কাছে থাকা, মায়ের পাশে দাঁড়ানোর অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকার নীরব যন্ত্রণা এই সংখ্যার ভেতরে জমে আছে।’

১৭ বছর আগে ২০০৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারেক রহমান যখন দেশ ছেড়েছিলেন তখন তিনি ছিলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব। এখন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তো বটেই, দলের দ্বিতীয় প্রধান নেতাও তিনি। তার মা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় এক মাসের বেশি সময় ধরে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে তারেক রহমান ও তার স্ত্রী-কন্যাকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজ বাংলাদেশের আকাশসীমায় প্রবেশ করে। সকাল ৯টা ৫৭ মিনিটে বিমানটি সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখানে যাত্রাবিরতির পর তারেক রহমানকে বহনকারী বিমান বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করে। বিমানবন্দরে তারেক রহমানকে স্বাগত জানান দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা। এসময় তিনি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কুলাকুলি ও কুশল বিনিময় করেন এবং উপস্থিতি সবার উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান।

