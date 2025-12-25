গুলশানের বাসায় তারেক রহমান

গুলশানের বাসায় তারেক রহমান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান রাজধানীর গুলশানের বাসায় পৌঁছেছেন। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাত ৮টা ২৫ মিনিটে গুলশান অ্যাভিনিউয়ের ১৯৬ নম্বর বাসায় পৌঁছান তিনি।
এসময় সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান সঙ্গে আছেন বলে জানা গেছে। লাল সবুজ বাসে বসেই তিনি নিজ বাসায় ফিরেছেন।
এর আগে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৩০০ ফিটের সমাবেশস্থলে যান তিনি। আর তার স্ত্রী ও কন্যা দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে গুলশানের এই বাসায় যান। পরে বিকেল ৪টা ৪০ মিনিটে তারা গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাসভবন থেকে গাড়িবহর নিয়ে এভারকেয়ারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যান। অন্যদিকে সমাবেশ থেকে এভারকেয়ারে যান তারেক রহমান।
হাসপাতালটিতে চিকিৎসাধীন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে দেখে বাসায় ফিরলেন তারেক রহমান।
এনএস/এমআইএইচএস/জেআইএম