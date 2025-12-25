দাবি বিএনপি কর্মীদের

তারেক রহমানের আগমন ঘিরে স্লোগানের বাস্তবায়ন হলো আজ

প্রকাশিত: ১১:৪৮ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে দীর্ঘদিন নানান স্লোগান দিয়ে আসছিলেন দলটির নেতাকর্মীরা। ‘তারেক রহমান বীরের বেশে, আসবে ফিরে বাংলাদেশে’ সহ নানান স্লোগান দিতেন এতদিন। এসব স্লোগান আজ বাস্তবে রূপ নিয়েছে। অবেশেষে দেশে ফিরেছেন তারেক রহমান।

সিলেটে যাত্রাবিরতি শেষে এরই মধ্যে তারেক রহমানকে বহনকারী উড়োজাহাজ ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে এসেছে। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে এটি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

কুমিল্লার দুলালপুর ইউনিয়নের যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ ফারুক হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতান আহমদ, কৃষক দলের নেতা মোহাম্মদ হানিফ দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে বিমানবন্দরে এসেছেন। কথা হয় তাদের সঙ্গে।

জাগো নিউজকে মোহাম্মদ ফারুক বলেন, আজ আমাদের স্বপ্ন পূরণের দিন। আমরা দীর্ঘদিন স্লোগানে বলে আসছি- তারেক রহমান বীরের বেশে, আসবে ফিরে বাংলাদেশে। এটা আমাদের আর রাজনৈতিক স্লোগান নয়, এটা এখন বাস্তবতা।

যুবদল নেতা শামীম হোসেন বলেন, আজ আমাদের আনন্দের দিন। দীর্ঘদিনের নির্বাসন থেকে দেশে ফিরছেন তারেক রহমান। তাকে দেখতেই ৩০০ ফিট এসেছি।

