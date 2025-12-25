‘লিডার আসছে’ স্লোগানে মুখর ঢাকার রাজপথ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১১ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩০০ ফিট যাচ্ছেন বিএনপি নেতাকর্মীরা/ ছবি- জাগো নিউজ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সারাদেশ থেকে আসছেন নেতাকর্মীরা। এছাড়া ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে ৩০০ ফিট যাচ্ছেন দলটির নেতাকর্মীরা। এসময় তাদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছে ঢাকার রাজপথ।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল থেকেই ‘লিডার আসছে’ স্লোগানে মুখরিত রাজধানী। এছাড়া ‘তারেক রহমান ফিরবেন, গণতন্ত্র ফিরবে’, ‘তারেক রহমান আসছে, রাজপথ কাঁপছে’, ‘তারেক রহমান বীরের বেশে, আসবে ফিরে বাংলাদেশে’- এমন নানান স্লোগানেও মেতে উঠেছেন নেতাকর্মীরা।

স্লোগানের সঙ্গে ব্যানার, ফেস্টুন ও দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন।

