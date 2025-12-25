তারেক রহমান দেশে ফেরায় নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা দূর হলো: আখতার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪৬ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন/ফাইল ছবি

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফেরার মাধ্যমে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন নিয়ে শঙ্কা দূর হয়েছে বলে মনে করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

তিনি বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিবিসি বাংলাকে বলেন, ‘দেশে যখন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা হলেও নির্বাচন হবে কি না- এ নিয়ে মানুষের মধ্যে শঙ্কা ছিল, এমন প্রেক্ষাপটে তারেক রহমান দেশে ফেরায় নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা দূর হলো।’

এদিকে, এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদিব জানিয়েছেন, তারেক রহমান দলীয় রাজনীতির বাইরে জাতীয় রাজনীতিতে কী ভূমিকা রাখেন, সেদিকে সবার নজর থাকবে।

তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, ‘তারেক রহমান নির্বাসনে থেকে তার দল বিএনপির নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে তিনি কীভাবে ভূমিকা রাখেন, সেটি একটি বড় বিষয়।’

লন্ডনে দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসন শেষে বৃহস্পতিবার দেশে ফেরেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তাকে বহনকারী বিমানটি সিলেট হয়ে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে বেলা ১১টা ৪০ মিনিটের দিকে। সেখান থেকে তার গাড়িবহর যৌথবাহিনীর কড়া নিরাপত্তায় ৩০০ ফিট সড়ক বা জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে প্রবেশ করে দুপুর ২টার দিকে। পথে তিনি বাসের সামনে ও পাশে দাঁড়িয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান।

তারেক রহমান বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটে এক্সপ্রেসওয়েতে গণসংবর্ধনা মঞ্চে পৌঁছান। এসময় দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘একটি নিরাপদ বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলাদেশে একজন নারী, একজন পুরুষ, একজন শিশু- যেই হোক না কেন নিরাপদে ঘর থেকে বের হলে যেন নিরাপদে ইনশাআল্লাহ ঘরে আবার ফিরে আসতে পারে।’

