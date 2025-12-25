তারেক রহমানের গণসংবর্ধনা শেষে গন্তব্যে ফিরছেন কর্মী-সমর্থকরা
দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তার আগমনকে কেন্দ্র করে রাজধানীর জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে অনুষ্ঠিত হয়েছে গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সেখানে যোগ দিতে সারাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে রাজধানীতে ভিড় জমান সাধারণ মানুষ।
দীর্ঘ ১৭ বছর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে নির্বাসন শেষে দেশে ফেরা তারেক রহমানের গণসংবর্ধনা শেষে এরইমধ্যে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরতে শুরু করেছেন দূর-দূরান্ত থেকে আগত ও রাজধানীতে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর বাড্ডা লিংক রোড, গুলশান, মহাখালী, বিজয় সরণি, আগারগাঁও ও শ্যামলী ঘুরে গন্তব্যমুখী সাধারণ মানুষের চলাচলের এ চিত্র দেখা গেছে।
সরেজমিনে দেখা গেছে, গণসংবর্ধনা শেষে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে গন্তব্যমুখী মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বাড্ডা লিংক রোড ও গুলশান এলাকায় বাস, মাইক্রোবাস ও ট্রাকে করে দল বেঁধে মানুষকে নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরতে দেখা গেছে। অনেককে আবার পিকআপ ভ্যান ও খোলা ট্রাকে দাঁড়িয়ে যেতে দেখা গেছে।
এছাড়াও, ফেরার পথে অনেকেই ক্লান্ত হলেও মুখে সন্তুষ্টির ছাপ লক্ষ্য করা গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরও গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে মোড়ে দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে, যেন যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা যায়।
প্রায় ১৭ বছর পর বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে বাংলাদেশে ফেরেন তারেক রহমান। তাকে গণসংবর্ধনা দিতে পূর্বাচলে ৩০০ ফিট এলাকায় গণসংবর্ধনা মঞ্চ তৈরি করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বাসে করে সে মঞ্চের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন তারেক রহমান। বিকেল ৩টা ৫০ মিনিটে গণসংবর্ধনা মঞ্চে পৌঁছান তিনি।
কেআর/এএমএ/এমএস