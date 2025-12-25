তারেক রহমানকে অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে বিএনপির শীর্ষ নেতারা
দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল ৯টা ৫৭ মিনিটে তাকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইট সিলেটের ওসামানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।
এরপর বেলা ১১টার দিকে ওসমানী বিমানবন্দর থেকে আরেকটি উড়োজাহাজে তিনি রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা করেন। বেলা ১১টা ৪০ মিনিটে তাকে বহনকারী উড়োজাহাজটি ঢাকায় অবতরণ করেছে।
তারেক রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের অভ্যর্থনা জানাতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অপেক্ষা করছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা। তারা বিমানবন্দরের ভিভিআইপি লাউঞ্জে অবস্থান করছেন।
অভ্যর্থনা জানাতে বিমানবন্দরে যাওয়া নেতারা হলেন- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আব্দুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, সেলিমা রহমান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম, ড. এ জেড এম জাহিদ হোসেন প্রমুখ।
