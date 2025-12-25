তারেক রহমানকে সোহেল তাজ
বাংলাদেশ আপনার কাছে ব্যতিক্রমী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রত্যাশা করছে
দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। দেশবাসীর ভালোবাসায় সিক্ত হচ্ছেন তিনি। তারেক রহমানকে মাতৃভূমিতে স্বাগত জানিয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ছেলে সোহেল তাজ।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে সোহেল তাজ লেখেন, ‘ফিরে আসায় স্বাগতম। বাংলাদেশ আপনার কাছ থেকে ব্যতিক্রমী ও দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রত্যাশা করছে।’
সোহেল তাজ ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে গাজীপুর-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। একই বছরের ৩১ মে মন্ত্রিসভা থেকে ব্যক্তিগত কারণে তিনি পদত্যাগ করেন।
২০১২ সালের ২৩ এপ্রিল সংসদ সদস্য পদ থেকেও পদত্যাগ করেন সোহেল তাজ। তবে প্রক্রিয়াগত কারণে এটি তখন গ্রহণ করা না হলে একই বছরের ৭ জুলাই তিনি আবার পদত্যাগপত্র জমা দেন এবং তখন তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়। এরপর থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাসহ দলটির কার্যক্রম নিয়ে সমালোচনা করে আলোচনায়ও আসেন।
এএএইচ/এমকেআর/এএসএম