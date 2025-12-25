তারেক রহমান

সবার কঠোর পরিশ্রমে প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৭ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
সংবর্ধনাস্থলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

দেশের মানুষের কঠোর পরিশ্রমে প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, আল্লার অশেষ রহমতে সবার কঠোর পরিশ্রমে আমাদের প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো। আর যদি আল্লাহ এই দেশ এবং মানুষের পক্ষ থাকেন আমরা আমাদের প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিকেলে রাজধানীর জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে আয়োজিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুস্থতায় দেশের মানুষের কাছে দোয়া চেয়ে তারেক রহমান বলেন, আমি এ সমাবেশের মঞ্চ থেকে আমার মায়ের কাছে যাবো। যে এই দেশের মানুষকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন। তার সঙ্গে কী হয়েছে আপনারা প্রত্যেকটি মানুষ সে সম্পর্কে অবগত আছেন। সন্তান হিসেবে আপনাদের কাছে আমি চাইবো, আল্লাহর দরবারে আপনারা দোয়া করবেন। যেন আল্লাহ তাকে (খালেদা জিয়া) তৌফিক দেন, তিনি যেন সুস্থ হতে পারেন।

তারেক রহমান বলেন, প্রিয় ভাই-বোনেরা, সন্তান হিসেবে আমার মন, আমার মায়ের কাছে পড়ে আছে; সেই হাসপাতালে। কিন্তু সেই মানুষটি যাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, অর্থাৎ আপনারা সেই মানুষগুলোকে আমি কোনোভাবে ফেলে যেতে পারি না। সেজন্য আমি আপনাদের কাছে আগে ছুটে এসেছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য।

