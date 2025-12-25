বড় স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে তারেক রহমানের দেশে ফেরার দৃশ্য

বড় স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে তারেক রহমানের দেশে ফেরার দৃশ্য
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন। বিমানবন্দরে কার্যক্রম শেষ করে তিনি যাচ্ছেন ৩০০ ফিটের সংবর্ধনাস্থলে।
এদিকে রাজধানীর মহাখালীতে বড় পর্দায় তার আগমনের দৃশ্য দেখানো হচ্ছে। পর্দায় বিমানবন্দরে তারেক রহমানের অবতরণ, ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার মুহূর্তসহ পুরো যাত্রার চিত্র সরাসরি প্রদর্শন করা হচ্ছে।
পর্দার সামনে বিএনপি সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও ভিড় করেছেন। এসময় নেতাকর্মীরা স্লোগান ও করতালির মাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন।
বিএনপির দলীয় সূত্র জানায়, তারেক রহমানের দেশে ফেরা উপলক্ষে জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতেই রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে বড় স্ক্রিন বসানো হয়েছে।
