শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ে ফরিদপুরে মিষ্টি বিতরণ

প্রকাশিত: ০৪:৫৮ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
রায়কে স্বাগত জানিয়ে মিষ্টি বিতরণ ও আনন্দ মিছিল করেন স্থানীয়রা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এ শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার পর ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক দল, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা উল্লাস প্রকাশ করেছেন। রায়কে স্বাগত জানিয়ে তারা মিষ্টি বিতরণ ও আনন্দ মিছিল করেন।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) রায় ঘোষণার পর ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সামনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা জড়ো হন। এসময় তারা রায়কে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং মিষ্টি বিতরণ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ফরিদপুর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক কাজী রিয়াজ, মুখ্য সংগঠক আনিসুর রহমান সজল, যুগ্ম আহ্বায়ক এনামুল চৌধুরী, যুগ্ম সদস্য সচিব সাজ্জাদ হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আর এম হৃদয়, সংগঠক নাইমুল ইসলাম শাকিব, নাজমুল ইসলামসহ অন্যরা।

জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকেও রায়কে স্বাগত জানিয়ে মোটরসাইকেল বহর নিয়ে আনন্দ মিছিল বের হয়।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত গণহত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। তবে রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

